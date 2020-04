Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, verdächtige Personen

Emsdetten (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen am Mittwochnachmittag (08.04.2020), gegen 17.00 Uhr, am Südring drei Männer aufgefallen sind, die geschätzt etwa 35, 40 und 50 Jahre alt sind. Das Trio hatte sich an der Eingangstür eines Wohnhauses aufgehalten und dort verdächtig gemacht. Schließlich sorgte eine Bewohnerin dafür, dass sich die Unbekannten entfernten. Einer war etwa 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, und hatte schwarze, kurze Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der etwa 40-Jährige war schwarz gekleidet. Der dritte, ungefähr 35 Jahre alte Mann trug etwas Dunkelblaues. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

