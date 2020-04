Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Einbruch in Döner-Imbiss

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.03.20 und dem 03.04.20 wurde in einen Döner-Imbiss in der Martin-Luther-Straße eingebrochen. Durch den oder die Täter wurde der Imbiss über den rückwärtigen Eingang gewaltsam betreten. Aus dem Imbiss wurde das elektronische Kassensystem, ein Elektromesser und Getränke entwendet. In der Kasse selbst befand sich kein Geld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten mit der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321-8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

