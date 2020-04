Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Bedrohung und Beleidigung des Sicherheitspersonals in Einkaufszentrum

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 03.04.20, gegen 21.30 Uhr wurde durch den Sicherheitsdienst eines Einkaufscenters in der Adolf-Kolping-Straße mitgeteilt, dass die männliche Person, welche am 01.04.20 einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer verletzt hatte, aktuell wieder am Markt ist und den Sicherheitsdienst beleidigen und bedrohen würde. Der 55-jährige Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, sowie Hausfriedensbruch aufgenommen.

