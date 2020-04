Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht an der VR-Bank

Wachenheim/Weinstraße (ots)

Bereits am 01.04.2020 kam es im Zeitraum 15:30 - 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der die Mauer des zur Filiale gehörenden Parkplatzes der Volksbank in Wachenheim stark beschädigt wurde. Durch einen Zeugen konnte im Zusammenhang mit dem Geschehen ein weißer Lieferwagen beobachtet werden, welcher ebenfalls Beschädigungen aufwies. Für die weitere Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim etwaige weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und /oder dem möglichen Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 06322/9630 oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

