Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Elmsteiner Tal an Wochenenden wieder für Motorräder gesperrt

Elmstein / Frankeneck (ots)

Das Elmsteiner Tal ist seit 01.04.2020 an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen wieder für Motorräder gesperrt. Die L499 zwischen der B39 bei Frankeneck und der B48 bei Johanniskreuz ist dann erst wieder am 01.11.2020 für die Motorräder freigegeben. Ausgenommen von diesem Verbot sind Kleinkrafträder und Mofas. Da das prognostizierte Wetter zum Ausfahren einlädt, wird die Polizei Neustadt ein Auge auf die Einhaltung des Verbotes haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



