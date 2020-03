POL-KS: Diebstahlsopfer entdeckt gestohlenes Rennrad im Internet: Ermittler schlagen bei Verkaufstreffen zu

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Nachdem ein 26-Jähriger aus Kassel sein gestohlenes Rennrad als Angebot in einem Online-Kleinanzeigemarkt entdeckt und anschließend mit dem Anbieter einen Termin ausgemacht hatte, informierte er darüber am gestrigen Montag die Polizei. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei, die in dem Fall ermittelten, nahmen sich der Sache an und planten gemeinsam mit dem 26-Jährigen das weitere Vorgehen. So fand das vermeintliche Verkaufstreffen vor einem Supermarkt in der Heiligenröder Straße am Abend desselben Tages bereits unter den wachsamen Augen der Ermittler statt. Für den Verkäufer, der wie vereinbart gegen 18 Uhr mit dem gestohlenen Rennrad am Treffpunkt erschien, klickten aus diesem Grund nur wenige Augenblicke später bereits die Handschellen. Wie der festgenommene 31-Jährige aus Kassel in den Besitz des Fahrrads kam, ist derzeit noch unklar. Ob möglicherweise er selbst das Fahrrad am 5.12.2019 in der Heiligenröder Straße gestohlen hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das sichergestellte Rennrad konnte durch die Ermittler zweifelsfrei als das gestohlene Rad des 26-Jährigen identifiziert und an den glücklichen Eigentümer zurückgegeben werden.

