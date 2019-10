Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Warnung vor neuer Betrugsmasche: Anrufer geben sich als Bank-Mitarbeiter aus

Kreis Höxter (ots)

Vor einer neuartigen Betrugsmasche am Telefon warnt die Polizei Höxter. Unbekannte Anrufer geben sich dabei als Mitarbeiter eines örtlichen Geldinstitutes aus. Unter dem Vorwand, eine neue Bankkarte versendet zu haben oder versenden zu wollen, werden die Opfer um einen "Datenabgleich" gebeten. Dabei erfragen die Anrufer sensible Informationen wie Name, Geburtsdatum oder Kartennummer. Mit solchen Angaben können Betrüger dann gefälschte Überweisungen von den Konten der Geschädigten auslösen.

Da ein solcher Fall kürzlich im Kreis Höxter zur Anzeige gebracht wurde, bittet die Polizei Höxter abermals darum, am Telefon immer vorsichtig zu sein, sobald sich ein unbekannter Anrufer meldet. Denn es kommt auch weiterhin regelmäßig zu Betrugsversuchen nach bekannten Methoden wie Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Gewinnversprechen. Grundsätzlich sollten am Telefon keine Angaben über persönliche Daten oder Wertgegenstände gemacht werden.

Im Zweifel legen Sie einfach auf. Das ist nicht unhöflich, sondern kann Sie davor schützen, Opfer eines Betrugs am Telefon zu werden. Im Falle eines betrügerischen Anrufes informieren Sie unverzüglich die Polizei über den Notruf 110. /nig

