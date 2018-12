POL-HB: Nr.: 0769--Illegaler Müll an Bord

Bremen (ots) -

Ort: Bremen, Hafen Zeit: 7.12.18

Umweltermittler der Bremer Wasserschutzpolizei kontrollierten am Freitag ein in Bremen liegendes Frachtschiff. Dabei stellten sie fest, dass flüssige ölhaltige Abfälle unerlaubt in einem dafür nicht zugelassen Tank an Bord lagerten.

Gegen den verantwortlichen Offizier des unter der Flagge von Malta fahrenden Schiffes wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5000 Euro angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen eingeleitet.

Der verunreinigte Tank muss gereinigt und der Inhalt (ca. acht Kubikmeter) fachgerecht entsorgt werden. Vorher darf das 180 Meter lange Frachtschiff Bremen nicht verlassen.

