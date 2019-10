Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkzeuge aus Baumarkt gestohlen

Warburg (ots)

Werkzeuge mit einem Wert in vierstelliger Euro-Höhe haben unbekannte Diebe aus einem Baumarkt in Warburg gestohlen. Die Täter sind gewaltsam in den Markt an der Industriestraße eingedrungen und haben durch den Einbruch einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro verursacht. Bemerkt wurde der Einbruch am Montag, 28. Oktober. Die Tat muss sich im Laufe des Wochenendes zwischen dem 26. und 28. Oktober ereignet haben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05641/78800. /nig

