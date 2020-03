Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 40 Leergutkisten bei Einbruch in Getränkehandel in Vellmar gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in am Sonntagabend in das Gelände eines Getränkehandels in Niedervellmar eingebrochen. Die Täter hatten es auf die dort gelagerten Leergutkisten abgesehen, von denen sie ca. 40 Stück entwendeten. Abtransportieren mussten die Einbrecher das Diebesgut offensichtlich mit einem Fahrzeug. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder deren mutmaßlich genutztes Fahrzeug geben können.

Durch die Auswertung von Sicherheitstechnik lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 19:10 und 19:30 Uhr am Sonntag eingrenzen. Wie die am Montagmorgen zur Anzeigenaufnahme am Tatort in der Straße "Am Hirleberg" eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatten die Täter auf der Rückseite des Grundstücks mit Werkzeug den Stabmattenzaun gewaltsam aufgeschnitten und waren so an das Leergut gelangt. In welche Richtung die Einbrecher anschließend mit ihrem Fahrzeug und dem Diebesgut flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell