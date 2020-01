Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis

vermisste 80-jährige wieder da

Schriesheim (ots)

Die Vermisste wurde kurz vor 05.00 Uhr in der Nähe ihrer Wohnanschrift in einem stark unterkühlten Zustand angetroffen. Anwohner fanden sie und verständigten die Polizei. Die Dame wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

