Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift und einfach weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 8 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Beindstraße/ Ecke Wasserbettstraße geparkten Opel Mokka auf der linken Fahrzeugseite bzw. hinteren Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Während des Unfalls saß ein fünfjähriger Junge im Auto, er kam mit dem Schrecken davon. Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06203/41443 mit dem Polizeiposten Heddesheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06203/93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

