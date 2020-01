Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bargeld und persönliche Dokumente bei Wohnungseinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, verschaffte sich ein bislang nicht ermittelter Täter auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Abraham-Lincoln-Allee. Aus einem der Räume ließ er eine Box mit mehreren Tausend Euro und diversen persönlichen Dokumenten mitgehen. Anschließend ergriff er mit dem Diebesgut die Flucht.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal suchen nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

