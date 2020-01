Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Bei Kontrolle Drogen gefunden - 28-jähriger Mann festgenommen

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag fanden Beamte des Polizeireviers Käfertal bei einer Kontrolle eines 28-jährigen Mannes im Stadtteil Feudenheim einen Beutel mit Marihuana. Der Mann fiel den Beamten in der Straße "Am Aubuckel" aufgrund seines auffälligen Verhaltens auf und wurde kontrolliert. Dabei wurde bei der Durchsuchung ein Beuel mit rund 21 Gramm Marihuana aufgefunden. Eine anschließende Durchsuchung seines Wohnraums förderte weitere rund 160 Gramm Marihuana, ein Behältnis mit einer noch unbekannten Substanz sowie mutmaßliches Dealgeld und eine Feinwaage zutage. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes und Verdacht des Drogenhandels ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

