Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Polizei sucht Zeugen!

Oftersheim (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, kurz nach 7 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "In den Seegärten" ein. Die Unbekannten kletterten vermutlich zunächst über einen Zaun, gelangten so in den Garten des Kindergartens und machten sich anschließend gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Über dieses drangen sie ins Innere ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Zudem brachen sie einen Schrank auf, ließen aus diesem aber nichts mitgehen. Im Anschluss ergriffen sie, auf demselben Weg wie sie hereingekommen waren, wieder die Flucht. Entwendet hatten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen nichts.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

