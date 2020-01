Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis

Polizei sucht nach 80-jähriger Vermissten

Schriesheim (ots)

Seit Donnerstagabend sucht die Polizei mit starken Kräften nach einer 80-jährigen Frau aus Schriesheim, die die eheliche Wohnung in der Conradstraße gegen 20.00 Uhr verlassen hatte. Die Angehörigen erstatteten Vermisstenanzeige, nachchdem sie nach zwei Stunden noch nicht zurückgekehrt war. Aufgrund ihreres Gesundheitzustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, weshalb zur Suche auch ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart sowie Mantrailer-Hunde der Rettungsleitstelle hinzugezogen wurden. Die Suchmaßnahmen wurden bis gegen 03.00 Uhr fortgeführt, bevor sie zunächst eingestellt wurden. Diese werden im Laufe des Vormittags fortgeführt. Beschreibung der Gesuchten: Ca. 160 cm groß, normale Statur, graues Haar. Bekleidet ist sie aktuell mit einm rosa Nikki-Anzug und Hausschuhe. Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 / 174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

