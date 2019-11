POL-NB: Sicherstellung von Betäubungsmitteln auf einem öffentlichen Rastplatz

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Sicherstellung von Betäubungsmitteln auf einem öffentlichen Rastplatz

Altentreptow

Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow fuhren im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am 21.11.2019 gegen 23:10 Uhr die L 273 aus Richtung Reinberg kommend in Richtung Altentreptow. Auf dem Parkplatz am Stadtwald, kurz vor der Stadtförsterei, bemerkten die Beamten ein beleuchtetes Fahrzeug, dessen Innenraumbeleuchtung eingeschaltet war. Aus diesem Grund fuhren sie auf den Parkplatz auf, um die Sachlage zu überprüfen.

Die Beamten sahen eine weibliche Person auf dem Fahrersitz und eine männliche Person an der dortigen überdachten Tischgruppe außerhalb des Fahrzeugs sitzen. Nachdem die männliche Person den Funkwagen gesehen hat, ist dieser sofort zu der Beifahrerseite des Fahrzeuges gegangen und hat sich kurzzeitig ins Fahrzeug gebeugt. Danach ging der Mann auf die Beamten zu und übergab ihnen unaufgefordert seinen Personalausweis. Dabei wirkte der 32-Jährige sehr nervös. Zudem bemerkten die Beamten einen deutlichen Geruch nach Marihuana. Nachdem die Beamten ihre Wahrnehmung geäußert haben, übergab der 32-Jährige den Beamten unaufgefordert eine transparente Kunststoffdose mit einer marihuanaverdächtigen Substanz.

Nach der ausführlichen Belehrung wurde der 32-jährige Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Beamten in der Jackentasche ca. 60g einer marihuanaverdächtigen Substanz. Zudem stellten die Beamten eine Feinwaage, mehrere Zip-Tütchen (zum Verpacken), eine Tüte mit 55g eines weißen Pulvers (wahrscheinlich Speed), eine Tüte mit 8 blauen, 6 gelben und 3 roten Tabletten (wahrscheinlich Ectasy) sowie weitere Behältnisse mit verschiedenen Anhaftungen betäubungsmittelähnlicher Substanzen sicher.

Dem 32-Jährigen wurde auf Grund der aufgefundenen Gegenstände der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln geäußert. Daraufhin wurde sein Handy sichergestellt und mit seinem Einverständnis die Wohnung durchsucht. In der Wohnung haben die Beamten ca. 10g Amphetamine sowie weitere Hinweise auf den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln sichergestellt.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln ersttatet. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Bei der 26-jährigen Frau, die auf dem Fahrersitz des Wagens saß, wurden keine Betäubungsmittel aufgefunden. Die Beamten haben auch keine Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum feststellen können. Sie wurde schon vorzeitig aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

