Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeug kommt von der Straße ab und überschlägt sich - Fahrzeugführer zudem wahrscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Friedland (ots)

Am 21.11.2019 gegen 14:45 Uhr ist es auf der L28 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der 21-jährige Fahrzeugführer ist aus Richtung Friedland kommend in Richtung Ferndinandshof gefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 21-Jährige kurz nach der Ortsausfahrt Friedland nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat ein Verkehrsschild gerammt und sich dann überschlagen. Unfallursächlich ist nach derzeitigen Erkenntnissen die unangepasste Geschwindigkeit an die wetterbedingten Straßenverhältnisse. Auch ein möglicher Betäubungsmittelkonsum kann nicht ausgeschlossen werden, da der 21-Jährige in den vergangenen Wochen bereits zweimal wegen Betäubungsmittelkonsums polizeilich in Erscheinung getreten ist und die Beamten zudem starke körperliche Auffälligkeiten bemerkten. Aus diesem Grund erfolgte im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheines. Der Grad der Verletzungen steht derzeit noch nicht fest. Im Klinikum laufen derzeit die medizinischen Untersuchungen.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die L28 zwischen Heinrichshöh und dem Kreuzungsbereich zur L282 ca. eineinhalb Stunden vollgesperrt werden, wobei der Abzweig zur L282 frei befahrbar war.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell