Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche auf Baustellen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel, Immenhausen und Baunatal (Landkreis Kassel):

Gleich drei Einbrüche auf Baustellen in Kassel, Immenhausen und Baunatal beschäftigen derzeit die Beamten der Kasseler Polizei und der Ermittlungsgruppe Hofgeismar. Ob in allen drei Fällen dieselben unbekannten Täter agierten, ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie genutzte Fahrzeuge geben können.

Im Bergpark Wilhelmshöhe brachen bislang unbekannte Täter bereits in der Nacht zum vergangenen Donnerstag auf einer Baustelle an der Löwenburg ein, wie ein Mitarbeiter der Baufirma am gestrigen Montag bei seiner Anzeigenerstattung den Beamten des Baunataler Polizeireviers berichtete. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, eingrenzen. Vom Baustellengelände erbeuteten die Einbrecher einen Kompressor und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

In Immenhausen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 9 Uhr, ein. Sie öffneten gewaltsam die Umzäunung der Baustelle, die sich zwischen Immenhausen und "Gut Waitzrodt" an einem Feldweg befindet. Die Einbrecher stahlen von dem Gelände einen Feuerlöscher, vier Reifen, einen Stromgenerator sowie einen 1000 Liter Tank mit Kraftstoff. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Der Einbruch auf einer Baustelle unter eine Autobahnbrücke der BAB 44 in Baunatal ereignete sich ebenfalls am Wochenende. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitagmorgen, 11:30 Uhr, und den gestrigen Montagmorgen, 07:30 Uhr, eingrenzen. Die unbekannten Täter öffneten auf der Baustelle, die sich in der Verlängerung der Eisenstraße befindet, brachial zwei Baucontainer und erbeuteten daraus mehrere Werkzeuge und Geräte, wie Bohrschrauber, Schleifmaschine und Kettensäge. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei und der Ermittlungsgruppe Hofgeismar Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Hinweise zum Einbruch in Immenhausen werden auch bei der Pst. Hofgeismar unter Tel.: 05671- 99280 entgegengenommen.

