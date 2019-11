Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geräte aus Auto gestohlen

Gronau (ots)

Bargeld, ein Ladekabel, eine Handyhalterung mit Ladefunktion und einen Bluetooth-Adapter hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Gronau aus einem Auto gestohlen. Der Wagen hatte seit Mittwoch, 19.30 Uhr, an der Burgstraße gestanden. Wie der Täter an die Sachen im Inneren des Autos gelangten, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell