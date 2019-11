Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Kreisstraße 7 08.11.2019, 18.30 Uhr

Tödlich verletzt wurde ein bislang unbekannter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 7 südlich von Wesendorf.

Eine 52-jährige aus Hankensbüttel befuhr mit ihrem Citroen bei Dunkelheit die Kreisstraße 7 von der Bundesstraße 4 kommend in Richtung Wesendorf. In Höhe des dortigen Betonwerkes befand sich ein bislang unbekannter Fußgänger auf der Fahrbahn. Auf gerader Strecke sah die Fahrzeugführerin den dunkel gekleideten Mann erst im letzten Moment auf ihrer Fahrspur, bremste und versuchte auszuweichen. Sie konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später im Klinikum Wolfsburg an den Folgen des Verkehrsunfalls.

Da der Fußgänger aufgrund seiner Verletzungen nicht ansprechbar war und keine Ausweisdokumente mit sich führte, ist seine Identität derzeit unbekannt.

Um sachdienliche Hinweise hierzu bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer 05371/9800.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell