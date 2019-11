Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gokart vom dreist vom Grundstück entwendet - ZEUGEN gesucht!!!

Hillerse (ots)

Am 02.11.2019 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr kam es in Hillerse im Schierkenring zu einem dreisten Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Hauseigentümer Zugang zu deren Grundstück und entwendeten ein Gokart Kinderfahrzeug der Firma BERG. Auffällig auf dem Gokart ist die anufgedruckte gelbe 7. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die sich in angegebenem Zeitraum dort aufgehalten haben. Oder hat jemand die Tat und/oder die Täter beobachtet oder gesehen wie jemand mit diesem Gokart unterwegs war. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Meinersen unter der 05372-97850 oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

