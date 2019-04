Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei setzt Geschwindigkeitskontrollen fort - Raser mit 102 km/h gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Helmstedt, Königslutter, Schöningen 03.04.2019, 14.00 Uhr - 22.00 Uhr

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hat am Mittwochnachmittag ihre angekündigten Geschwindigkeitskontrollen fortgesetzt.

Dabei wurden von den Beamten Messstellen in Wolfsburg, Fallersleben, Vorsfelde, Helmstedt, Königslutter und Schöningen eingerichtet und die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer mit der Laserpistole kontrolliert.

Die Polizisten konnten in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr insgesamt 105 Verkehrsordnungswidrigkeiten feststellen und direkt vor Ort mit einem Verwarngeld ahnden oder entsprechende Verfahren die ein Bußgeld zur Folge haben einleiten.

Unrühmlicher Spitzenreiter war dabei ein 45-jähriger Wolfsburger. Dieser befuhr mit seinem VW Golf um 20.15 Uhr die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben und wurde mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h gemessen.

Den Mann erwartet nun ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat, ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Durch mobile Teams, die zum Teil auch in zivilen Fahrzeugen unterwegs waren, konnten weiterhin drei Verstöße zum Thema Ablenkung festgestellt werden. Zwei Autofahrer und ein Fahrradfahrer wurden bei der Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer erwischt und zur Anzeige gebracht. Die Autofahrer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt rechnen. Den Radfahrer erwartet eine Strafe in Höhe von 55 Euro.

Die Polizeiinspektion weist durch die Aktionstage auf die Risiken im Straßenverkehr sowie eine Vielzahl von Unfallursachen hin. "Wir wollen damit für mehr Sicherheit auf unseren Straßen sorgen."

Auch am Donnerstag wird es in den oben genannten Bereichen weitere Kontrollen geben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

