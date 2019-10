Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Kierspe (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Woche am Haunerbusch die Scheibe einer Terrassentür zerstört und sich so Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Innen durchsuchten die Täter diverse Schränke. Eine Nachbarin entdeckte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Der Einbruch muss zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, passiert sein. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen Montagmittag und Freitagabend wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Danziger Straße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

