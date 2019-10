Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf Tankstelle

Lüdenscheid (ots)

Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein Unbekannter am Sonntag eine Tankstelle an der Talstraße in Lüdenscheid überfallen. Um 2.13 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle und forderte unter Drohungen die Kassiererin auf, ihm Geld zu geben. Ein 28-jähriger Kunde musste sich auf den Boden legen. Als die 31-jährige Mitarbeiterin die Kasse auf den Tresen gelegt hatte, raffte er Geld heraus, so viel er mit bloßen Händen tragen konnte, und rannte weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Täter ist ca. 1,75 Meter groß, trug Sonnenbrille, schwarzen Schal, schwarze Kapuzenjacke, Stoffhandschuhe, graue Hose, schwarze Schuhe. Er sprach fließend Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell