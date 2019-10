Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verschwindet mit Spiegel

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus am Beuler Weg einzubrechen. Das misslang. Dafür nahmen die Einbrecher einen Spiegel aus der Garage mit. Tatzeit ist zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0.

