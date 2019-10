Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Senior beim Einkaufen bestohlen

Menden (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein 76-jähriger Mendener beim Einkaufen in einem Discounter an der Lendringser Hauptstraße bestohlen. Er hatte seine Geldbörse in ein Rucksack-Fach gesteckt, den Reißverschluss jedoch offen gelassen. Als er um 12.30 Uhr seinen Einkauf bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen des Portemonnaies. Darin steckten neben Bargeld Papiere und Bankkarte.

