Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenbahn in Fußgängerzone beschmiert: Streife nimmt 37-Jährigen nach kurzer Fahndung fest

Kassel (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte am Freitagnachmittag einen 37 Jahre alten Mann festnehmen, der am helllichten Tag in der Fußgängerzone in Kassel eine Straßenbahn beschmierte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch im Nahbereich und mit blauer Farbe an den Händen fest. Er steht im Verdacht, gegen 15:30 Uhr an der Haltestelle Friedrichsplatz mit blauer Farbe ein "A" auf die Heckscheibe einer Straßenbahn gesprüht zu haben. Der sichtlich betrunkene 37-jährige Deutsche, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, musste die Streife mit auf die Dienststelle begleiten und wurde erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

