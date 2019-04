Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spind aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montag (01.04.2019) gegen 17.50 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu Gewerberäumen an der Wiesbadener Straße verschafft, dort einen Spind aufgebrochen und daraus mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zirka 165 Zentimeter groß und dunkle, kurze Haare. Er trug zur Tatzeit eine dunkelgraue, gepolsterte Weste und eine graue Jogginghose mit dunklen Seitenstreifen. Zeugen werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

