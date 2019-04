Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Verkehrskontrolle in Haft

Stuttgart-Mitte/ -Horb am Neckar (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Freitagabend (29.03.2019) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit gefälschten Ausweispapieren in Deutschland aufzuhalten. In der Wolframstraße, auf Höhe der Straße Am Schlossgarten, kontrollierten die Beamten gegen 18.10 Uhr einen VW Passat. Der 32-jährige Beifahrer, der keinen Ausweis mit sich führte, behauptete zunächst bulgarischer Staatsbürger zu sein und gab seine Personalien mündlich an. Um seine Aussagen zu bestätigen, überprüften die Polizeibeamten den Ausweis in seiner Einzimmerwohnung in Horb am Neckar. Bei der genaueren Betrachtung des Dokuments fiel den Beamten auf, dass es sich offensichtlich um eine Fälschung handelte. Mit der Entdeckung konfrontiert, offenbarte der Mann seinen echten Namen und händigte einen ukrainischen Reisepass aus. Eine gültige Aufenthaltserlaubnis führte er nicht mit. Der 32-jährige Ukrainer wurde am Samstag (30.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell