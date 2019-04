Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag (31.03.2019) am Hölderlinplatz vor einem 13 Jahre alten Mädchen unsittliche Handlungen an sich vorgenommen. Er onanierte gegen 18.20 Uhr an der dortigen Bushaltestelle. Als die 13-Jährige das Geschehen wahrnahm, lief sie davon, verständigte zunächst eine Freundin und schließlich die Polizei. Die anschließend eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die 13-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: 25 bis 30 Jahre alt, schlank bis hager, etwa 185 Zentimeter groß, braune Haare und Fünf-Tage-Bart. Er war mit einem schwarzen, kurzärmeligen T-Shirt und einer grauen Dreiviertelhose bekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

