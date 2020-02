Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Farbschmierereien in Hilchenbach -Zeugen gesucht - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

In Hilchenbach ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(13.02.2020) zu Farbschmierereien gekommen. Bislang unbekannte Schmierfinken verunstalteten das Rathaus am Markt sowie Hauswände in der Dammstraße und der Rothenberger Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02732/909-0.

