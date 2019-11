Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Ziegelofenweg (39/2411)

Speyer (ots)

24.11.2019, 17:00 - 19:45 Uhr

Am Sonntag kam es im Ziegelofenweg zwischen 17:00 - 19:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß dort vermutlich bei einem Parkmanöver gegen einen geparkten VW Touran mit rumänischem Kennzeichen. Der hierdurch an dessen Frontstoßstange und dem linken vorderen Radkasten entstandene Schaden liegt bei ca. 800EUR. Zeugenhinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug / Fahrer nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

