Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Geschwindigkeitsüberwachung

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, 23.11.2019, fand zwischen 10:30 Uhr - 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Schifferstadter Straße statt. Erlaubt sind an dieser Örtlichkeit 30 km/h. Insgesamt kam es zu 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der "Schnellste" war mit 56 km/h unterwegs. Außerdem mussten zwei Verkehrsteilnehmer angehalten werden, da diese während der Fahrt mit ihrem Handy in der Hand telefonierten. Ihnen droht ein Bußgeld in Höhe von 100EUR und ein Punkt in Flensburg.

