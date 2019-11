Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochdorf-Assenheim - Verkehrsunfall mit Flucht

Hochdorf-Assenheim (ots)

Im Zeitraum Mittwoch den 20.11. bis Donnerstag den 21.11.2019 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen, auf dem Bürgersteig stehenden, Verteilerkasten und im Anschluss gegen einen Zaun in der Mozartstraße in Hochdorf-Assenheim. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell