Am 26.04.2019, 12.45 Uhr befuhr eine männliche Person mit seinem PKW die K 53 in Richtung B 525. Hierbei kam er in Höhe des Kloster Gerleve, im Kurvenausgang nach rechts von der Fahrbahn ab landete nach 45m, auf der Ackerfläche. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer anschließend in Richtung Kloster Gerleve zu Fuß flüchtete.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen am Pkw gestohlen waren.

Beschreibung der Person: - männlich - ca. 1,70m - schlanke/dünne Statur - zwischen 20 und 30 Jahre alt - dunkle Haare - dunkler Teint - 3-Tage-Bart - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung - dunkler Rucksack

Hinweise bitte an die Polizei Coesfeld: 02541 - 140

