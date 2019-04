POL-COE: Lüdinghausen, Parkplatz Edeka/ Fahrradbesitzer gesucht

Polizei Coesfeld

Den Besitzer eines schwarzen Holland-Nostalgierades der Marke "De Vries" sucht die Polizei in Lüdinghausen. Das Rad war Anfang April auf dem Edeka-Parkplatz sichergestellt worden. Ein 42-jähriger Lüdinghauser hatte sein gestohlenes Rad dort wiedererkannt. Dieses war jedoch mit dem Nostalgierad zusammengeschlossen. Polizisten knackten das Schloss und gaben dem Lüdinghauser sein Eigentum zurück. Das zweite Rad wurde sichergestellt und wartet seitdem in der Polizeiwache Lüdinghausen auf seinen Besitzer bzw. seiner Besitzerin. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 in Verbindung zu setzen.

