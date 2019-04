Polizei Coesfeld

POL-COE: Pkw entwendet 48727 Billerbeck, Schmiedestraße

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 26.04., 19.00 Uhr bis 27.04.2019, 05.45 Uhr wurde ein geparkter weißer Citroen C 4 von der Hauseinfahrt Schmiedestraße in Billerbeck entwendet.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei 02541-140.

