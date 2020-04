Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Exhibitionist

Rheine (ots)

Eine junge Frau aus Rheine ging am frühen Dienstagabend (07.04.2020), gegen 18.15 Uhr, am Dortmund-Ems-Kanal im Bereich der Markenstraße spazieren. Dort bemerkte sie einen 60- bis 70-jährigen Mann, der sich zu dem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite des Gewässers aufhielt. Der Mann hatte sich entblößt und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Er fuhr dann mit einem Wagen davon, den er dort im Bereich der Sundernstraße, direkt am Kanal, geparkt hatte. Es soll sich um einen PKW Combi der Marke Mercedes oder VW gehandelt haben. Der Mann hatte sich in dem Bereich, beidseitig des Kanals, mindestens 15 Minuten aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

