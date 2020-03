Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Baunataler Arztpraxis: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am heutigen Mittwochmittag in eine Praxis für Kieferorthopädie in der Straße "An der Stadthalle" in Baunatal eingebrochen. Dort entwendeten die Täter Bargeld und eine Digitalkamera und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den kurzen Zeitraum zwischen 12:45 und 12:55 Uhr eingrenzen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu der Praxis verschafft und sich dort anschließend auf Beutezug begeben. Mit dem Bargeld und der Digitalkamera flüchteten sie anschließend wieder über die Eingangstür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Eine Angestellte hatten den Einbruch offenbar nur wenige Minuten nachdem er passiert war entdeckt, den oder die Täter aber selbst nicht zu Gesicht bekommen. Die Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern brachte anschließend keinen Erfolg mehr.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100.

