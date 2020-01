Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200115.5 Lunden: Geschädigter nach Unfall gesucht!

Lunden (ots)

Am gestrigen Tag hat eine Frau auf einem Parkplatz in Lunden ein Fahrzeug angefahren und sich erst jetzt bei der Polizei gemeldet. Die Beamten suchen nun nach dem Besitzer / Eigentümer des möglicherweise beschädigten Wagens.

Um 17.55 Uhr befand sich die Dame mit ihrem Volkswagen auf dem REWE-Parkplatz in der Koogchaussee. Dort kollidierte sie mit einem weißen oder grauen Pritschenwagen mit Gitteraufsatz, der vorwärts in der Parkreihe in Richtung Koogchaussee stand. Sie berührte die Pritsche hinten links, vermutlich in Höhe des Gitters. Ob bei der Kollision ein Schaden entstanden ist, ist unklar, denn die Unfallverursacherin setzte ihren Weg erst einmal fort und erschien zur Meldung des Vorfalls erst heute auf der Lundener Polizeistation.

Die Ermittler suchen nun nach dem möglichen Geschädigten, der sich unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 melden sollte.

Merle Neufeld

