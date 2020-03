Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer muss Betrunkenem ausweichen und wird anschließend geschlagen: Tatverdächtiger und Zeuge müssen in Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein betrunkener 26-Jähriger griff in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kasseler Südstadt einen Autofahrer im Verlauf eines Streits an und verletzte ihn hierbei leicht. Das Opfer, ein 44-Jähriger aus Kassel, hatte zuvor mit seinem Auto dem ebenfalls betrunkenen Begleiter des 26-Jährigen ausweichen müssen, weil der mitten auf der Straße stand. Auch gegenüber der hinzugekommenen Streife des Polizeireviers Mitte zeigten sich die volltrunkenen und renitenten Männer äußerst aggressiv, weshalb die Nacht für beide mit einer Ausnüchterung in den Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums endete.

Wie die aufnehmenden Polizisten berichten, waren sie auf einer Streifenfahrt unterwegs, als ihnen gegen 23:30 Uhr im Bereich der Auestadionkreuzung die handfeste Auseinandersetzung zwischen drei Männer auffiel. Sofort mussten die Polizisten eingreifen, weil die beiden in Kassel wohnenden Männer im Alter von 26 und 40 Jahren vollkommen außer Rand und Band waren. Wie der leicht verletzte Autofahrer den Beamten dann schilderte, war es ihm im letzten Moment gelungen, dem 40-Jährigen, der dunkel gekleidet auf der Frankfurter Straße gestanden hatte, auszuweichen. Als er anhielt und den Mann wegen seines gefährlichen Verhaltens zur Rede stellte, griff der unbeteiligte Begleiter ihn völlig unvermittelt an. Der 26-Jährige warf zunächst eine Bierdose nach dem 44-Jährigen, schlug ihm anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht und sprach fortlaufend Beleidigungen aus. Über die gesamte Einsatzdauer, auch auf der Fahrt in das Polizeigewahrsam, gebärdeten sich die beiden erheblich alkoholisierten Männer sehr aggressiv. Der 26-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

