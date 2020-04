Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Sachbeschädigung

Westerkappeln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Ostersonntag (12.04.), auf Ostermontag in der Hanfriedstraße an einem parkenden Pkw einen Reifen zerstochen. Einige Zeit später beobachtete ein Zeuge wie 4 Jugendliche das Fahrzeug mit Farbe besprühten und danach wegliefen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden Sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell