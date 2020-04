Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Lengerich (ots)

Auf dem Saerbecker Damm hat sich am Ostersonntag (12.04.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 55-jährige Lengericher fuhr mit seinem Krad in Richtung Lengerich. An der Kreuzung mit dem Oberbecker Damm überquerte ein 18-jähriger Mann aus Recke mit seinem Auto den Saerbecker Damm. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 9.000 Euro.

