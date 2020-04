Polizei Steinfurt

POL-ST: Hauenhorst, Verkehrsunfallflucht

Hauenhorst (ots)

Am Samstag (11.04.2020), gegen 15.15 Uhr, hatte die Fahrerin eines grauen Kia Sportage ihr Fahrzeug auf dem Hessenweg im Bereich des Radweges, ehemals alte Bahnlinie, abgestellt. Als sie gegen 16.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Unfallbeschädigung am vorderen linken Kotflügel fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Kotflügel geraten. Der Sachschaden am Kia beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell