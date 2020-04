Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruchdiebstahl

Recke (ots)

In der Zeit zwischen Karsamstag (11.04.), 13.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.50 Uhr, sind Unbekannte in die Baustelle eines Altbaus eingebrochen. Sie hebelten zunächst am Hintereingang eine Kellertür auf und im Gebäude eine weitere Holztür zum Wohnraum. Dort entwendeten sie den Schlüssel zu einem Radlader und eines Werkzeugcontainers, die vor der Tür des Altbaus standen. Danach versetzten die unbekannten Täter den Radlader, der direkt vor dem Werkzeugcontainer geparkt war. Aus dem Container entwendeten sie Werkzeug im vierstelligen Bereich. In diesen Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell