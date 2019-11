Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Wohnwagens

Bitburg (ots)

Am Freitag, dem 15.11.2019, entwendeten bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr in der Ortslage Gilzem einen Wohnwagen der Marke Fendt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wohnwagen möglicherweise auf einen Anhänger aufgeladen und abtransportiert wurde. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561/9685-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Twitter: @PolizeiTrier; #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell