POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis

Donaueschingen

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker fuhr am frühen Samstagmorgen in der Sonnhaldenstraße und missachtete hierbei im Bereich der Zufahrt zum Klinikum die Vorfahrt eines Polizeifahrzeuges, weshalb die Beamten den Lenker kontrollierten. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zeitgleich wurde der Führerschein durch die Polizei einbehalten.

Villingen-Schwenningen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Villinger Bussardstraße zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlug an insgesamt 5 geparkten Fahrzeugen gegen die linken Außenspiegel. An vier Fahrzeugen rissen die Spiegel komplett ab. Für die Klärung dieser Straftat werden sachdienliche Hinweise erbeten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Villingen unter 07721/601-0 zu melden.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug kam es in Schwenningen im Bereich Engelstraße / Adlerweg. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurden an einem geparkten Fahrzeug alle vier Reifen mittels Messer beschädigt, so dass diese erneuert werden müssen. Der Schaden dieser Tat beträgt ca. 1500 .- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter 07720/85000 erbeten.

Königsfeld im Schwarzwald

Am frühen Freitagabend kam es gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Königsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten VW Golf im Bereich der hinteren linken Tür sowie im linken Heckbereich und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Schaden ab geparkten Fahrzeug liegt bei ca. 3300.- EUR. Hinweise zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht werden vom Polizeirevier St. Georgen unter Telefon 07724/949500.

