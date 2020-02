Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigungen an Kfz (20.02.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Kraftfahrzeug, die im Verlauf des gestrigen Donnerstags oder in der Nacht zum heutigen Freitag begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzten beide Fahrzeugseiten des parkend abgestellten Renault Koleos mit Tuttlinger Kennzeichen.

Der Pkw war am Donnerstag im Zeitraum von 13.00 bis 21.00 Uhr auf dem Parkplatz der Fritz-Kiehn-Halle in der Achauerstraße geparkt. In der Nacht zum heutigen Freitag stand der Pkw in der Friedenstraße.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

