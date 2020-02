Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Sachbeschädigungen an geparkten Pkw im Stadtgebiet (20.02.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen, die im Verlauf des gestrigen Donnerstags oder in der Nacht zum heutigen Freitag im Stadtgebiet begangen wurden.

Unbekannte Täter zerstachen am Donnerstag im Zeitraum von 18.15 bis 18.45 Uhr die beiden Reifen an der linken Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Straße "Obere Wiesen" geparkten, schwarz lackierten BMW mit Tuttlinger Kennzeichen.

Eine weitere Sachbeschädigung stellte die Benutzerin eines weiß lackierten Volkswagen Up mit VS-Kennzeichen am heutigen Freitag, gegen 09.30 Uhr fest. Unbekannte Täter schlugen oder traten im Zeitraum von Donnerstagabend bis zum Freitagvormittag an dem auf der Hauptstraße gegenüber der Einmündung Hauptstraße / Dreifaltigkeitsbergstraße abgestellten VW Up beide Außenspiegel ab.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise durch diese benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

